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Приколисты

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Свежие комментарии

Прихоти беременной...

Прихоти беременной...

Денис и Маша ждали ребёнка. Нет, не так. Маша ждала ребёнка, а Денис сжал зубы и ждал, когда у Маши кончится сложный период, связанный с беременностью.

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Комментарии
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Н
Наталья
Это не прихоти... это черта характера.. бедный муж! Женился на капризной вечной девочке - инфантилке...которой все всегда должны...и так будет всю жизнь..
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13 час.
дмитрий чагин
От безделья всё. &quot;Корову бы ей, а лучше две, и огород, соток на тридцать&quot;.
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7 час.

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