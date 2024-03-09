Денис и Маша ждали ребёнка. Нет, не так. Маша ждала ребёнка, а Денис сжал зубы и ждал, когда у Маши кончится сложный период, связанный с беременностью.
Прихоти беременной...
Комментарии
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Н
Наталья
Это не прихоти... это черта характера.. бедный муж! Женился на капризной вечной девочке - инфантилке...которой все всегда должны...и так будет всю жизнь..
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13 час.
дмитрий чагин
От безделья всё. "Корову бы ей, а лучше две, и огород, соток на тридцать".
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7 час.
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