Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП

Как сообщил в Telegram губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в регионе введен режим повышенной готовности и ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан на фоне решения Финляндии закрыть все пограничные контрольно-пропускные пункты, кроме Райа-Йоосеппи, находящегося на севере.