Патриарх Кирилл наградил полпреда Президента в ПФО Орденом Даниила Московского

Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова Орденом Благоверного князя Даниила Московского II степени.
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