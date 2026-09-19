В Рязани за сутки родились три двойни

В Рязани родились три двойни за сутки: две «королевские» с разницей в весе и одна двойняшки девочки.За сутки в Рязанском областном перинатальном центре родились сразу три двойни.
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