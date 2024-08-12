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Солист группы «Дискотека авария» Серов устроил драку на сцене ради шутки

Солист группы «Дискотека авария» Серов устроил драку на сцене ради шутки

В Екатеринбурге прошел праздник Дня строителя, на главной сцене выступила группа «Дискотека авария», солист которой Алексей Серов ради шутки устроил драку с гитаристом.

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