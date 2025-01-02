❕Возле берегов Крыма за сутки не обнаружили новых пятен нефтепродуктов На полуострове работают порядка 100 специалистов и 39 единиц техники, сообщили в МЧС России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❕Возле берегов Крыма за сутки не обнаружили новых пятен нефтепродуктов На полуострове работают порядка 100 специалистов и 39 единиц техники, сообщили в МЧС России.