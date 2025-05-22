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Закон, порядок, государство

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Из Республики Колумбия в Российскую Федерацию экстрадирован разыскиваемый за кражу в особо крупном размере, совершенной в составе организованной группы

В аэропорту города Богота представители компетентных органов Республики Колумбия передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России колумбийского гражданина, находившегося в розыске по каналам Интерпола.

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YYYYYYY XXXXXXX
Ну и кто же он? А то как 70-е по голосу америки-Вася из Тулы заказал песню группы DP
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