Из Республики Колумбия в Российскую Федерацию экстрадирован разыскиваемый за кражу в особо крупном размере, совершенной в составе организованной группы

В аэропорту города Богота представители компетентных органов Республики Колумбия передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России колумбийского гражданина, находившегося в розыске по каналам Интерпола.
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