Дроны в Ставрополье, горит резервуар нефтебазы в Твери: Десятки дронов атаковали Россию

Силы ПВО сообщили о перехвате десятков беспилотников, в окрестностях Ставрополя зафиксированы падения обломков и возгорание на промышленной площадке, а в Твери при отражении атаки вспыхнул резервуар "Тверской нефтебазы".
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