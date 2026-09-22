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Эр-Рияд рассчитывает в ближайшее время восстановить морские поставки нефти

Эр-Рияд рассчитывает в ближайшее время восстановить морские поставки нефти

По информации западной прессы, саудовская нефтяная компания Saudi Aramco рассчитывает уже в ближайшее время частично восстановить поставки нефти в Азию через Красное море.

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