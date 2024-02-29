Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Strannik Mr
    Если этого придурка врачи каждый день проверяют на умственные способности, значит, они наверняка в чём -то не уверены.В США опубликовал...
  • Misha Glusch
    да какой он петров нахер?«Уже даже бомжей ...

В США опубликовали список заболеваний Байдена

В США опубликовали список заболеваний Байдена

Терапевт опубликовал заключение по результатам обследования президента США Джо Байдена. Судя по документу, врач пришел к выводу, что глава Штатов страдает от нескольких заболеваний, среди которых апноэ во сне.

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Комментарии
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Strannik Mr
Если этого придурка врачи каждый день проверяют на умственные способности, значит, они наверняка в чём -то не уверены.
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