Глава буддистов России оценил закон о запрете УПЦ

Принятие Верховной радой закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) говорит об отказе Украины от своих духовных корней, заявил глава Духовного управления буддистов России Геше Йонтен (Сергей Киришов), 20 августа сообщает РИА Новости.
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