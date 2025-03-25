Белый дом: США и РФ создадут механизм запрета ударов по энергоструктуре

США и Россия приступили к разработке механизма, который закрепит договоренность президентов Дональда Трампа и Владимира Путина об отказе от ударов по энергетическим объектам со стороны ВС РФ и ВСУ в рамках конфликта на Украине.
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