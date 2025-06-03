Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Переговоры прошли НЕ НЕГАТИВНО» - турецкий МИД: в переводе на русский - «никак». Что в сухом остатке?

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Комментарии
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Балу -
С Россией никто не собирается договариваться на условиях России... Утырки-бандерлоги приехали в Стамбул с ТРЕБОВАНИЯМИ, а не с предложениями... Обмен пленными и погибшими - дело благородное, но не более... А для того, чтобы условия России были приняты, надо ...башить бандерлогов день и ночь без перерыва... Чтобы им портки некогда сменить было... ЧТобы они визжали и умоляли о переговорах на любых условиях... А мы всё сопли на кулак наматываем...
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1 д.
Сергей Мальцев
И не надейтесь.  Не нашлась ещё такая сила, которая смогла поставить на колени наш РОССИЙСКИЙ НАРОД.  Победа будет  только за РОССИЕЙ
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1 д.
Семен Демин
Ерунда! Побеждающая сторона не стремится ни к переговорам, ни к миру. Россия стремится. Вывод очевиден.
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20 час.
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