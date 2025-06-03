«Переговоры прошли НЕ НЕГАТИВНО» - турецкий МИД: в переводе на русский - «никак». Что в сухом остатке?

Балу -

С Россией никто не собирается договариваться на условиях России... Утырки-бандерлоги приехали в Стамбул с ТРЕБОВАНИЯМИ, а не с предложениями... Обмен пленными и погибшими - дело благородное, но не более... А для того, чтобы условия России были приняты, надо ...башить бандерлогов день и ночь без перерыва... Чтобы им портки некогда сменить было... ЧТобы они визжали и умоляли о переговорах на любых условиях... А мы всё сопли на кулак наматываем...