БлокнотРУ Следующая встреча сторон может состояться в Киеве «при других обстоятельствах».
«Переговоры прошли НЕ НЕГАТИВНО» - турецкий МИД: в переводе на русский - «никак». Что в сухом остатке?
Комментарии
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Балу -
С Россией никто не собирается договариваться на условиях России... Утырки-бандерлоги приехали в Стамбул с ТРЕБОВАНИЯМИ, а не с предложениями... Обмен пленными и погибшими - дело благородное, но не более... А для того, чтобы условия России были приняты, надо ...башить бандерлогов день и ночь без перерыва... Чтобы им портки некогда сменить было... ЧТобы они визжали и умоляли о переговорах на любых условиях... А мы всё сопли на кулак наматываем...
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1 д.
Сергей Мальцев
И не надейтесь. Не нашлась ещё такая сила, которая смогла поставить на колени наш РОССИЙСКИЙ НАРОД. Победа будет только за РОССИЕЙ
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1 д.
Семен Демин
Ерунда! Побеждающая сторона не стремится ни к переговорам, ни к миру. Россия стремится. Вывод очевиден.
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20 час.
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