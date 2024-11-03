Татьяна Монтян: Курс на тотальную войну?

В Украине продолжают прогрев на тему возможной могилизации женщин. Теперь — уже на достаточно высоком уровне: о необходимости призывать женщин в эфире телемарафона заявила приближённая к Офису президента волонтёр Мария Берлинская.
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