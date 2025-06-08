⚡️Сработали оперативно Напротив кафе "Валентина" по улице Мира пожарные ликвидировали задымление в частном доме.
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⚡️Сработали оперативно Напротив кафе "Валентина" по улице Мира пожарные ликвидировали задымление в частном доме.