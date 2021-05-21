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Tele2 установит еще 50 тысяч станций Ericsson

Tele2 установит еще 50 тысяч станций Ericsson

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выбрал новейшее оборудование компании Ericsson (NASDAQ: ERIC) для модернизации сети с учетом экспоненциального роста трафика.

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