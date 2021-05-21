Tele2 установит еще 50 тысяч станций Ericsson

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выбрал новейшее оборудование компании Ericsson (NASDAQ: ERIC) для модернизации сети с учетом экспоненциального роста трафика.
Популярные статьи
- Для экспорта в два раза готовы увеличить производство меда пчеловоды Приморья
- Костромским десантникам, которые спасли троих несовершеннолетних детей из горящей квартиры, объявили благодарности и представят к ведомственным наградам
- Новое изменение пенсионного возраста 60/65 лет готовят для россиян с 1 июля
Свежие комментарии