Эксперт Быков: исчезновение боли в суставах не всегда означает ремиссию артрита

Исчезновение боли в суставах не всегда означает, что ревматоидный артрит перешел в ремиссию. Даже при хорошем самочувствии воспаление может сохраняться, поэтому пациентам важно продолжать наблюдение у врача и не отменять назначенные препараты самостоятельно.