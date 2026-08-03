Испанские власти проигнорировали данные разведки о миграционном кризисе

Национальный разведывательный центр (CNI) Испании предупреждал министерство внутренних дел Испании о надвигающемся наплыве мигрантов за несколько недель до прорыва границы между Марокко и испанским автономным городом Сеута.
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