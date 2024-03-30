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В Добролюбовке обнаружили уникальную находку

Специалисты сделали небольшое открытие во время фотосъёмки книжных памятников для виртуальной выставкиСпециалисты сделали небольшое открытие во время фотосъёмки книжных памятников для виртуальной выставкиКасается открытие центрального экспоната грядущей выставки — кириллической книги «Службы и жития Сергия и Никона Радонежских», напечатанной на Московском печатном дворе в 1646 году.

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