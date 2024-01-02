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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Карякин: «Бываю в зоне СВО раз в месяц, недавно поездка сложилась очень неудачно – попали в сильное ДТП»

«Я бываю в зоне СВО приблизительно раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась очень неудачно. Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП.

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