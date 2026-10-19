Этот маневр называют первым известным случаем столь тесного сближения двух действующих спутников на низкой околоземной орбите без согласия владельца одного из аппаратов Российский военный спутник «Космос-2612» выполнил серию орбитальных манёвров и приблизился к американскому радиолокационному аппарату ICEYE-X36, принадлежащему компании ICEYE US.