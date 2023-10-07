Кардиолог Кореневич объяснила, почему при высоком холестерине выше риск заболеть раком

Почему растет холестерин По словам Анны Кореневич, врача-кардиолога с 23-летним стажем, обычно холестерин повышается у тех людей, которые: мало двигаются; много едят; много нервничают; мало спят; много работают; мало отдыхают; много курят; пьют алкоголь чаще 1-2 раз в неделю.