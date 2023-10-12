ВКС России нанесли массированный бомбовый удар по позициям врага в районе Авдеевки (ВИДЕО)

Авиация Армии России нанесла бомбовый удар по позициям украинских боевиков в районе Авдеевки. В результате массированного применения авиабомб с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции) по технике и пехоте ВСУ противник понёс тяжелейшие потери.