Артиллеристы разбили пункты дислокации ВСУ снарядами «Краснополь»

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Север» высокоточными 152-мм артиллерийскими боеприпасами «Краснополь» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ, сообщает Министерство обороны России.
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