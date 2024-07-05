Страна и люди
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Страна и люди

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Артиллеристы разбили пункты дислокации ВСУ снарядами «Краснополь»

Артиллеристы разбили пункты дислокации ВСУ снарядами «Краснополь»

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Север» высокоточными 152-мм артиллерийскими боеприпасами «Краснополь» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ, сообщает Министерство обороны России.

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