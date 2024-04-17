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Bild: в штабе АдГ в Ганновере начались обыски после лишения иммунитета депутатов

Bild: в штабе АдГ в Ганновере начались обыски после лишения иммунитета депутатов

Обыски провели в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере в ФРГ. Как сообщило издание Bild, это случилось после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии, их заподозрили в нарушении закона о партийных пожертвованиях.

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