TAKSISTO (Елена Субботина) Суд в Петербурге отобрал имущество тещи Александра Невзорова в пользу государства.
Начало положено и это радует...
Комментарии
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АЛ
Алексей Лапин
Наконец-то проснулась Фем ида
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11 час.
Пульхерия Djem
👍👍👍👍👍
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9 час.
Лш
Лариса шумбасова
Такое не может не радовать - наконец-то начали указывать одержимым их место. Пусть на Западе трудятся так же успешно и плодотворно, пока их там не пришьют за ненадобностью
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4 час.
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