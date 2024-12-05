Начало положено и это радует...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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АЛ
Алексей Лапин
Наконец-то проснулась Фем ида
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11 час.
Пульхерия Djem
👍👍👍👍👍
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9 час.
Лш
Лариса шумбасова
Такое не может не радовать - наконец-то начали указывать одержимым их место. Пусть на Западе трудятся так же успешно и плодотворно, пока их там не  пришьют за ненадобностью
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4 час.

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