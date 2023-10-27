НАРЭ утвердит новые тарифы на транспортировку и транзит газа

Сегодня, 27 октября, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит заседание, на котором обсуждается повышение тарифа на транспортировку и транзит природного газа для компании Vestmoldtransgaz.
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