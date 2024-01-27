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Царьград

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В Брюсселе паника: Армия наёмников решит вопрос существования Европы

В Брюсселе паника: Армия наёмников решит вопрос существования Европы

В Брюсселе наблюдается серьёзная озабоченность развитием событий в США. Становится всё более вероятным, что победу на предстоящих президентских выборах одержит Дональд Трамп, а это, по мнению европейских чиновников, может привести к падению НАТО, а затем и ЕС.

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