В Брюсселе паника: Армия наёмников решит вопрос существования Европы

В Брюсселе наблюдается серьёзная озабоченность развитием событий в США. Становится всё более вероятным, что победу на предстоящих президентских выборах одержит Дональд Трамп, а это, по мнению европейских чиновников, может привести к падению НАТО, а затем и ЕС.