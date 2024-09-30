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Правая партия побеждает на выборах в Австрии: мировая пресса реагирует

На выборах в Австрии победила партия правого крыла. Мировые СМИ отмечают, что «Австрийская партия свободы» успешно использовала страхи, связанные с миграцией и преступностью, воспользовавшись волной правых настроений в Европе, подобно примеру Виктора Орбана.

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