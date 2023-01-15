Экономика сегодня

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Эстония стала троянским конем американской санкционной политики в ЕС

Эстония стала троянским конем американской санкционной политики в ЕС

США поставили цель начать конфискацию российских активов в странах ЕС. Для стимуляции данного процесса они используют Эстонию, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник Центра исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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