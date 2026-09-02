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Летний турпоток в России сократился на 6%

Летний турпоток в России сократился на 6%

Количество туристов, путешествующих по России, по итогам летнего сезона упало на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

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