Социальные последствия развития цифровой среды

Цифровое общество - это постоянно меняющийся и быстро развивающийся объект исследования, а поэтому существует потребность в теоретических и методологических основах, которые могут помочь профильным специалистам понять, как новые технологии взаимодействуют с людьми в повседневной общественной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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