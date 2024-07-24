Социальные последствия развития цифровой среды

Цифровое общество - это постоянно меняющийся и быстро развивающийся объект исследования, а поэтому существует потребность в теоретических и методологических основах, которые могут помочь профильным специалистам понять, как новые технологии взаимодействуют с людьми в повседневной общественной жизни.