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Неделя здоровья груди пройдет в 5 городах России

С 7 по 13 октября в крупнейших городах России пройдет «Неделя здоровья груди». Эта ежегодная акция — часть проекта «Розовый октябрь», цель которого привлечь как можно большее внимания к необходимости ранней диагностики и профилактике рака груди.

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