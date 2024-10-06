Неделя здоровья груди пройдет в 5 городах России

С 7 по 13 октября в крупнейших городах России пройдет «Неделя здоровья груди». Эта ежегодная акция — часть проекта «Розовый октябрь», цель которого привлечь как можно большее внимания к необходимости ранней диагностики и профилактике рака груди.
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