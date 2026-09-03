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Царьград

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Суд продлил арест блогера Ильи Ремесло до 10 октября

Суд продлил арест блогера Ильи Ремесло до 10 октября

Басманный суд Москвы продлил арест Илье Ремесло до 10 октября по делу о фейках о ВС РФ. Адвокаты настаивали на мягкой мере.

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