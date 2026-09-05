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Директор фонда «Все для победы!» Чернышов погиб при атаке ВСУ в Крыму

Директор фонда «Все для победы!» Чернышов погиб при атаке ВСУ в Крыму

Исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов погиб в результате воздушного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Крыма.

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