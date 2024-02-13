"Неприятие буржуазной демократии": стала известна причина появления новых памятников Сталину

«Символ противостояния Западу, символ Победы».В России все чаще стали вспоминать Сталина. На днях мэр Новокузнецка, например, в эфире напомнил, что город ранее назывался Сталинском и предложил подумать об установке соответствующего памятника или композиции.
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