«Шарлатанка»: Иракли рассказал правду о модели, заявившей о беременности

Певец Иракли Пирцхалава назвал модель Екатерину Лукьянову «шарлатанкой» и «аферисткой», комментируя скандал вокруг ее заявления о беременности от артиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Все хотят мира»:...
- «Должны бороться,...
- «Фантомный пердун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым