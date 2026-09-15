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Ивановские новости

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Житель Ивановской области ударил знакомую ножом и получил 3 года колонии

Житель Ивановской области ударил знакомую ножом и получил 3 года колонии

Конфликт из-за прошлых отношений закончился ножевым ранением в грудь, повреждением лёгкого и 3 годами колонии.

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