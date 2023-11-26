Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве Нижегородской области с Финансовым университетом при Правительстве РФ

26 ноября 2023 года в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев подписали соглашение о сотрудничестве региона и университета.
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