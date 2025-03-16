Отец обожал сцену - а дети прячутся: Сыновья поп-короля ведут жизнь, окутанную тайной

Общепризнанный король поп-музыки Майкл Джексон обожал сцену. А вот двое его сыновей, Принс Майкл Джексон I и Принс Майкл Джексон II (он же Бланкет, или Биги), в отличие от знаменитого отца, прячутся от публики и вообще избегают лишнего внимания к своим персонам.