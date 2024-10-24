Путин заявил, что реформирование институтов развития ООН давно назрело

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс" отметил, что настало время для кардинальной реформы институтов развития ООН и глобальных финансовых структур.
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