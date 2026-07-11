Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

119 подписчиков

Подаривший людям крылья: о жизни симферопольского врача Николая Арендта

Подаривший людям крылья: о жизни симферопольского врача Николая Арендта

Среди тех, кто подарил людям крылья, достойное место занимает симферопольский врач Николай Арендт. Начертано судьбой На тихой улочке Долгоруковской в центре крымской столицы спрятался более чем скромный одноэтажный домик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии