Подаривший людям крылья: о жизни симферопольского врача Николая Арендта

Среди тех, кто подарил людям крылья, достойное место занимает симферопольский врач Николай Арендт. Начертано судьбой На тихой улочке Долгоруковской в центре крымской столицы спрятался более чем скромный одноэтажный домик.
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