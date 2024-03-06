Российский рынок сохраняет шансы на продолжение роста

В середине короткой недели, 6 марта, российский рынок стоит на распутье – накануне в первой половине дня «быками» были взяты важные отметки по «Сберу» и по индексу МосБиржи, но всю вторую часть торгов рынок слегка корректировался, однако рублевый индикатор все-таки закрылся выше 3300 пунктов (+0,13%), РТС подрос на 0,89% - до 1147,64 пункта.