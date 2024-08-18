WSJ узнала о нежелании США делиться с ВСУ разведданными о целях в России

Соединенные Штаты не делятся с Украиной разведывательными данными о целях на территории России. Дело в том, что власти США не хотят, чтобы их сочли причастными к операции Вооруженных сил Украины в Курской области, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.