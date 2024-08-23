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Украденные iPhone со всего мира оказываются в китайском городе Шэньчжэнь: почему везут именно сюда

Украденные iPhone со всего мира оказываются в китайском городе Шэньчжэнь: почему везут именно сюда

С кражей смартфона по статистике сталкивались 70% людей. Задумывались ли вы, куда попал ваш iPhone? Оказывается, на юге Китая для них есть целый город, где целые склады переполнены этими устройствами, привезенными из разных уголков мира.

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Комментарии
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ALEX Исайкин
и нарех он упал... оГРЫЗОК(((
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11 час.

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