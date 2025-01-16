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Взгляд назад БЕЗ гороскопов: что с перспективой СВО?

Взгляд назад БЕЗ гороскопов: что с перспективой СВО?

Василий Вереск Хорошо нам, обывателям, - можно прикидывать как угодно, не в штабах сидим! Но и у нас, если отмести бравурно-салютное шапкозакидательство и унылое сдавальничество, вариантов предположить как оно на фронте дальше пойдёт, остаётся немного.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Западу предпочтительнее третий вариант: &quot;будет идти как шло. Отбивание взаимных атак, перманентное &quot;дыхание&quot; фронта...&quot;Одна из целей Запада в СВО, если не основная, что бы там они не декларировали, это перемалывание славянского этноса. В качестве бонуса - изучение нашего потенциала, тактики ведения боевых действий и ТТХ нашего оружия. Затягивая СВО, мы ему в достижении этих целей помогаем. А наша цель обратная - завершить СВО как можно быстрее. Осуществить это можно, если мы перекроем поставки Западом вооружения украм. То есть уничтожением ихней логистики. Мы в угоду бизнеса все три года ее бережем. и воюем пока &quot;до последнего украинца&quot;. Но необходимо учесть, что вопреки мнению шапкозакидателей мы потеряем людей не намного меньше. Судите сами: вооружение и с той, и с другой стороны приблизительно одинаково. У нас получше с авиацией, у них (до последнего времени, сейчас не знаю) получше с дронами. Мотивация и с одной, и с другой стороны имеется. И главное - и с одной стороны, и с другой русские, хоть с той стороны отравленные пропагандой. Как немцы в ВОВ. А как поется в одной песне &quot;только сами русские могут биться с русскими&quot;. Будь на той стороне какая-нибудь Польша или Швеция, мы бы их разнесли в считанные месяцы, если не недели. А тут... Западу наконец-то удалось заставить русских драться с русскими. И если мы будем продолжать идти на поводу у наших буржуев (читай Запада), и беречь укровскую логистику, то Западу удастся достичь своих целей, не теряя своих людей.
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2 час.
Станислав Бурченко
...автор похоже укроп с кастрюлей
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2 час.
Владимир Фердман
вы все правильно пишете, а вот почему эта мясорубка уже четвертый год перемалывает славян и дает информацию  нашим врагам о возможностях нашей армии, а также полигон для испытания их войск и  оружия, развивает воровство на военных поставках, почему снаряды и военную форму закупаем за границей - об этом никто не пишет
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1 час.

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