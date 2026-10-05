Украина практически исчерпала резервные запасы железнодорожных локомотивов

По словам украинского министра агрополитики Тараса Высоцкого, Украина уже почти исчерпала свой резервный запас локомотивов из-за ударов ВС РФ по железной дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Харьковской обл...
- Куда уходили тыся...
- Демократы ещё не ...
Н-до-о... Видимо, девяностые были хiхлами использованы на полную катуху, - советские паровозные консервационные парки проданы в Китай. Теперь только побираускас.