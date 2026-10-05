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Украина практически исчерпала резервные запасы железнодорожных локомотивов

Украина практически исчерпала резервные запасы железнодорожных локомотивов

По словам украинского министра агрополитики Тараса Высоцкого, Украина уже почти исчерпала свой резервный запас локомотивов из-за ударов ВС РФ по железной дороге.

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