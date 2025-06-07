Турецкое издание dik Gazete обвинила Киев «в предательстве» после того, как Украина пошла на теракты перед встречей двух делегаций

Дональд Трамп провел четвертый телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, а близкая к правительству турецкая газета Habertürk отметила, что «операция Стамбул-3 успешно завершена».
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