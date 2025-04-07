Суд 14 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче Домодедово государству

Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ о передаче в госсобственность ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово с 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.