Аналитики подсчитали, что сериал «Разделение» мог принести Apple свыше 200 млн долларов. Фирма использовала свою формулу оценки контента, учитывая данные по спросу на шоу и числу подписчиков онлайн-кинотеатра.
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